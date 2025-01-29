Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

Emekli milyonlarca vatandaşa ek ödeme! Emekli promosyonu veren bankalar 2025 listesi sorgulanıyor. Ocak zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. 2025 emekli promosyonu veren bankalar araştırılırken milyonlarca emekli, "hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor" sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli promosyon veren bankalar listesi