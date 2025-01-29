Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:10

Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

Emekli milyonlarca vatandaş için ek ödeme fırsatı geldi. Bankalar yeni emekli promosyonu rakamlarını tek tek açıkladı. Buna göre maaşlarını başka bankalara taşıyan emekliler ek ödeme alacak. Fakat bankalar emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapmak için bir takım şartlar sunuyor. Vatandaşların ise bankalarla sözleşme imzalarken bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Peki en yüksek emekli promosyon ücretini hangi banka veriyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye ödedikleri promosyon ücreti ne kadar? İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

Emekli milyonlarca vatandaşa ek ödeme! Emekli promosyonu veren bankalar 2025 listesi sorgulanıyor. Ocak zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. 2025 emekli promosyonu veren bankalar araştırılırken milyonlarca emekli, "hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor" sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli promosyon veren bankalar listesi

Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

YAPI KREDİ

1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

SON DAKİKA