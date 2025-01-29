Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
18:10
Emekliye bankalardan yeni ek ödeme fırsatı! Kuruşu kuruşuna açıklandı
Emekli milyonlarca vatandaş için ek ödeme fırsatı geldi. Bankalar yeni emekli promosyonu rakamlarını tek tek açıkladı. Buna göre maaşlarını başka bankalara taşıyan emekliler ek ödeme alacak. Fakat bankalar emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapmak için bir takım şartlar sunuyor. Vatandaşların ise bankalarla sözleşme imzalarken bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Peki en yüksek emekli promosyon ücretini hangi banka veriyor. Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası'nın emekliye ödedikleri promosyon ücreti ne kadar? İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...