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Emekliye müjdesi! geliyor

150 bin emekliye seyyanen için yasa çıkarılacak. 'de Meclis'e gelecek düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamma kavuşacak... (TAKVİM)

Giriş Tarihi: 11.09.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 11:49
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Emekliye müjdesi! geliyor
Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki mı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

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Emekliye müjdesi! geliyor
Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

Emekliler oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, 1 'de açılacak Meclis'e gelecek. Yasanın çıkması ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak.

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Emekliye müjdesi! geliyor
Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

ÇİFTE ARTIŞ

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen , düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

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Emekliye müjdesi! geliyor
Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen mı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak.

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Emekliye müjdesi! geliyor
Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak,

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Emekliye müjdesi! geliyor
Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

Üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

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