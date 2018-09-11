Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

150 bin emekliye seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Ekim'de Meclis'e gelecek düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ekstra zamma kavuşacak... (TAKVİM) Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, 1 Ekim'de açılacak Meclis'e gelecek. Yasanın çıkması ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak. ÇİFTE ARTIŞ 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak. Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak. İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, Üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.