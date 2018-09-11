Emekliye Ekim müjdesi! Ekstra zam geliyor

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, 1 Ekim'de açılacak Meclis'e gelecek. Yasanın çıkması ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş kalmayacak.



