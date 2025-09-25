Giriş Tarihi: 25.09.2025 10:53
Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde, Şubat 2021'de Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaşarak kısa sürede elde ettiği başarıları küresel pazara taşıdı. Yerli üretim gücü ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan şirket, Afrika'ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı'na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti.