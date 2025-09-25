Emlak Konut Asansör, Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi

EKA ENERJİ BÜYÜME YOLUNDA

Emlak Konut Asansör A.Ş., yalnızca asansör sektöründe değil, enerji alanında da büyümesini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda kendi kuruluşu olarak hayata geçirdiği EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş., Türkiye'nin farklı bölgelerinde şarj üniteleriyle hizmet veriyor.

EKA Enerji; İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurduğu altyapıyla faaliyet gösteriyor. Bugün 235 istasyon ve 280 soket ile hizmet sunan şirket, yıl sonunda 1.000'in üzerinde sokete ulaşmayı hedefliyor.