Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2026 Mayıs enflasyon verisi beklentisi

Giriş Tarihi: 23.05.2026 21:41

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak mayıs ayı fiyat değişim endeksleri için geri sayım başladı. Piyasaların yönünü belirleyecek kritik verinin ilan tarihi netleşirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile ekonomistlerin 2026 Mayıs enflasyon beklentisi oranları da kamuoyuna sunuldu. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o kritik tarih ve tahminlerin tüm detayları.

Gözler TÜİK'in haziran başında yayımlayacağı yeni verilere çevrildi. Nisan ayında aylık yüzde 4,18 ve yıllık yüzde 32,37 olarak kayıtlara geçen tüketici fiyatlarının, geride bıraktığımız dönemde nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor. Makroekonomik dengeler ve kira artış oranları üzerinde doğrudan belirleyici olan enflasyon rakamları için nefesler tutuldu.

TÜİK MAYIS ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın fiyat hareketlerini yansıtan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini geleneksel olarak bir sonraki ayın ilk haftasında duyuruyor. Resmi takvime göre, 2026 yılı Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10:00'da kurumun web sitesi üzerinden ilan edilecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kısa süre önce yayımlanan Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin ve finansal sektör temsilcilerinin öngörülerini gözler önüne serdi. Katılımcıların mayıs ayı aylık TÜFE artışı beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 1,82 seviyesinden yüzde 1,89'a yükseldi.

Aynı anket sonuçlarında cari yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e revize edilerek yukarı yönlü bir ivme gösterdi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

