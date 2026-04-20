ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olmak bu şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalılık 1800 gün prim şartı bulunuyor.