Haberler Galeri ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:33

ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor. Mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre, prim günü ve yaş gibi şartları sağlayan emekli olma hakkına sahip oluyor. Ancak, ağır işlerde çalışanlar yıpranma payı ile erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi seçeneklerde emekliliğin yolunu açıyor. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...

Erken emekli olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Ağır işlerde çalışanlar, kadınlar ve belirli meslek grupları erken emekli olabilecekler listesinde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) malulen emeklilik kapsamına giren mesleklere yönelik listeyi güncelledi. İşte merak edilenler…

ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...

EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan SSK'lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığına mensup çalışanların emekli olma dönemleri sigorta giriş tarihlerine göre değişiyor.

  • 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT kapsamında kadınlar için 20 yıl 5000-5975 prim günü erkekler için 25 yıl 5000-5975 prim günü şartı ile emekli olabilir. Bu şekilde emekli olanlardan yaş şart aranmaz.
  • 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlarda ise şart değişiyor. Sigorta girişi bu tarihlere rastlayanlar, 7000 prim günü kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşına gelme şartı aranıyor.
  • 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası yapılanlar eğer SSK hizmet koluna bağlıysalar 7200 prim günü şartı ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurma şartı aranır. Bağkura bağlı olanlarda 9000 gün prim şartı aranır.
ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...

HANGİ HASTALIKLAR ERKEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA?

SGK tarafından açıklanan listede kanser, epilepsi, parkinson ve organ nakli sağlık sorunları yer alıyor. En çok kanser vakaları nedeniyle erken emeklilik durumu söz konusu olabiliyor. İkinci sırada ise psikolojik rahatsızlıklar var.

ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA! Kimler erken emekli olabilir? İşte tüm detaylar...

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybetmiş olmak bu şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca, malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalılık 1800 gün prim şartı bulunuyor.

