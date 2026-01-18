Haberler
Esenboğa’da gurur günü! Yeni pist ve kulenin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 18.01.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 07:13
Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programla hizmete alınacak. Projenin en göz alıcı kısmı havalimanının sembolü haline gelecek 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi.