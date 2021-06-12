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Haberler Galeri Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı
Giriş Tarihi: 12.06.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:40

Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

Esnafa hibe desteği kademeli normalleşme döneminde esnafa can suyu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa hibe desteği başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamış ve başvurular iki farklı kategoride alınmaya başlamıştı. 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödemesi olacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından payalaşılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan son biglilere esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? Haberimizde, E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusunun yanıtı yer alıyor.

Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

Esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvurusu üzerinden alınmaya devam ediyor. Kısıtlamaların ekonomik etkilerini en az seviyeye indirgemek için esnafa hibe desteği başvuruları 25 Mayıs tarihinde başlamıştı. Başvurular, Haziran ayı içerisinde de e-devlet üzerinden yapılabilecek. Resmi Gazete'de hibe desteğinin detaylarının yayımlanması sonrası Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sırasına göre ödemelerin yapılacğaını paylaştı. Yapılan resmi açıklamalar ışığında, Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte, 2021 Haziran esnafa hibe desteği ile ilgili merak edilen bilgiler...

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Esnafa hibe desteği ve hibe desteği başvuru sonuçları milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları şöyle;

Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular sayfasından gerçekleştirilebiliyor. Hibe desteği, 'yatırım yapmak veya işini geliştirmek isteyenlere karşılıksız olarak verilen ödenek" anlamına geliyor.

HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİNİ İLK KİMLER ALACAK?

Ödemelerde başvuru sırası dikkate alınacak. Başvuruların başladığı ilk gün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuruda bulunmuştu. Dolayısıyla ilk ödemeler de T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan esnafa iletilecek.

5 BİN TL ALACAK ESNAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin iki grup halinde yapılacağını, kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, hamamlar, internet kafeler, lunaparklar ve benzeri işletmelerin yer aldığı ilk gruba 5 bin liralık ödeme yapılacağını duyurmuştu. 235 bine yakın işletmeye bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek.

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Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

3 BİN TL ALACAK ESNAFLAR

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da bir defaya mahsus 3 bin TL destek alacak.

Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnafa hibe desteği başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek. üzerinden gerçekleştirilen başvurular için başvuru sıralaması verilmişti. TC kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı,

2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba,

4 olanlar 27 Mayıs Perşembe,

6 olanlar 28 Mayıs Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirecek.

30 Mayıs-23 Haziran tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. Bu sıralamaya göre 23 Haziran'a kadar herkes başvuru yapabilecek.

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