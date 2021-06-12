Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

Esnafa hibe desteği kademeli normalleşme döneminde esnafa can suyu oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa hibe desteği başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamış ve başvurular iki farklı kategoride alınmaya başlamıştı. 1. grup ve 2. grupta yer alan 1 milyonu aşkın esnafa bir defaya mahsus 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği ödemesi olacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından payalaşılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan son biglilere esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? Haberimizde, E devlet 3 bin TL – 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusunun yanıtı yer alıyor.