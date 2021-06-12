Esnafa hibe desteği başvuruları: Hibe desteği başvurusu şartları nelerdir ve ne zaman ödenecek? E devlet ile 3 bin- 5 bin TL Hibe desteği ekranı

Esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvurusu e-devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Kısıtlamaların ekonomik etkilerini en az seviyeye indirgemek için esnafa hibe desteği başvuruları 25 Mayıs tarihinde başlamıştı. Başvurular, Haziran ayı içerisinde de e-devlet üzerinden yapılabilecek. Resmi Gazete'de hibe desteğinin detaylarının yayımlanması sonrası Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sırasına göre ödemelerin yapılacğaını paylaştı. Yapılan resmi açıklamalar ışığında, Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte, 2021 Haziran esnafa hibe desteği ile ilgili merak edilen bilgiler...

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU 2021 NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Esnafa hibe desteği ve hibe desteği başvuru sonuçları milyonların gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteği programı ile esnafların 1. grup ve 2. grup olarak ayrıldığını belirtti. 1. grup ve 2. grupta yer alan esnafları açıklayan Erdoğan, ilk gruba 5000 TL, ikinci gruba ise 3000 TL hibe desteği ödemesi yapılacağını söyledi. Esnaf destek paketi ve hibe ödemesi detayları şöyle;