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Haberler Galeri EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ
Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 14:11

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT son dakika haberleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından her gün ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili çalışmaları anlatırken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya dair açıklamalar yapıyor. Bu noktada "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt arıyor. Çalışma takvimini açıklayan Bakan Bilgin emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakını giderdi. Peki, EYT nedir, şartları neler, çıkacak mı? İşte 27 Mayıs son durum…

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Emeklilikte yaş haddine takılan vatandaşlar yasanın çıkacağı günü bekliyor. Bu konuda çalışmaların başladığını duyuran Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yeşil ışık yaktı. Bu noktada "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar geçtiğimiz yıldan bu yana haberleri takip ediyor. Peki, EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? İşte EYT son dakika haberleri ve gelişmeleri…

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT SON DAKİKA HABERLERİ VE GELİŞMELERİ

Bir süredir yanıt bekleyen EYT yasası ne zaman çıkacak? sorusu Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında konuştuğu canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanların yakın tarihte gündemde olmadığını söyleyen Bilgin, ek göstergenin öncelikli olduğunu dile getirmişti. Ancak yaptığı son açıklamayla EYT son durum hakkında yeşil ışık yaktı.

İşte son gelişmeler...

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EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuştu.

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

Buna göre EYT yasası için yakın tarihli bir çalışmanın söz konusu olabileceği düşünülüyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde EYT çözümü hakkında 6 adımlı bir plan sunulmuştu:

1. Kapsam belirlenecek

2. Emeklilik şartları tespit edilecek

3. Mali boyutu hesaplanacak

4. Maaş hesabı yapılacak

5. Uygulama biçimi tespit edilecek

6. Taslak yazılıp karar alınacak

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT'nin ne zaman çıkacağına dair tam olarak resmi bir tarih bulunmamakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." Açıklamasında bulundu.

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