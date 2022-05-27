Giriş Tarihi: 27.05.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 14:11

EYT yasası nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 2022 EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT son dakika haberleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından her gün ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili çalışmaları anlatırken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya dair açıklamalar yapıyor. Bu noktada "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt arıyor. Çalışma takvimini açıklayan Bakan Bilgin emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakını giderdi. Peki, EYT nedir, şartları neler, çıkacak mı? İşte 27 Mayıs son durum…