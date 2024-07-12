Fed’in ilk faiz indirimine kapı aralandı

Fed yetkilileri, Başkan Jerome Powell başta olmak üzere, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine düştüğünden emin olmak için daha fazla olumlu veri görmek istediklerini her fırsatta dile getirirken, son enflasyon verileri beklentilerin altında geldi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, dezenflasyon trendinin sürdüğünü ortaya koydu.

Ülkede TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde enflasyondaki yavaşlamada, benzin fiyatlarındaki düşüş ile barınma maliyetlerinin artış hızındaki yavaşlama etkili oldu.

Analistler, enflasyonda nisan ve mayısın ardından haziranda da görülen yavaşlamanın Fed'i faiz oranlarını eylülde düşürmeye bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 93'e çıktı.

"HAZİRAN AYI TÜFE VERİLERİ DAHA İYİ OLAMAZDI"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, "Haziran ayı TÜFE verileri daha iyi olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun istikrarlı bir şekilde gerilediğini belirten Zandi, "Fed olağanüstü temkinli ama enflasyonun eylül toplantısına kadar hedefe doğru ineceğine ve faiz oranlarını çeyrek puan indireceğine dair yeterli güvene sahip olmalı." dedi.

Zandi, Fed'in daha sonra, şu anda yüzde 5,5'e yakın olan faiz oranını, 2026'da yüzde 3'e inene kadar her çeyrekte çeyrek puan düşürmesi gerektiğini ifade etti.

"FAİZ ORANININ 2025'İN ORTASINA KADAR YÜZDE 4'E DÜŞÜRÜLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

ING'nin Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey ise ABD'nin son TÜFE verilerini "şaşırtıcı zayıflıkta" olarak nitelendirdi.

Barınma fiyatlarındaki artışın sonunda yavaşladığının görüldüğüne işaret eden Garvey, yeni ve ikinci el araç fiyatları ile uçak bileti fiyatları gibi kalemlerde ise aylık bazda düşüş kaydedildiğini aktardı.

Garvey, bu durumun Fed'in para politikasını kısıtlayıcı bölgeden "biraz daha az kısıtlayıcı" bölgeye doğru biraz gevşetmeye başlayabileceği görüşünü desteklediğini kaydetti.

Bu yıl piyasadaki iki faiz indirimi beklentisine karşılık üç faiz indirimi öngörülerini koruduklarını belirten Garvey, "Faiz oranının 2025'in ortasına kadar yüzde 4'e düşürüleceğini öngörüyoruz." dedi.

Garvey, "İhtiyacımız olan şey buydu. Mayıs verilerinin tekrarı, ancak daha da iyisi." değerlendirmesinde bulundu.