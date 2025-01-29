Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu 15,5 milyon yolcu taşıdı

47,5 KİLOMETRELİK DEV PROJE İSTANBUL'A NEFES ALDIRIYOR
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın 47,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getirerek her gün hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27'si Gayrettepe, yüzde 24'ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor." ifadelerini kullandı.
Hattı, Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde de İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz."