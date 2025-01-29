Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu 15,5 milyon yolcu taşıdı

15,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı kapsamında Kargo Terminali-Kağıthane arasında 7 istasyonun 22 Ocak 2023 tarihinde hizmete açıldığını anımsattı. Bakan Uraloğlu, hattın 29 Ocak 2024'te hizmete giren Gayrettepe, 19 Mart 2024 tarihinde açılan Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonları ile birlikte toplam 10 istasyonla İstanbullulara hizmet verdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son rekorunu 22 Kasım 2024 tarihinde bir günde 36 bin 389 yolcu taşıyarak kıran hattın 22 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 15 milyon 687 bin783 kişiye hizmet verdiğini bildirdi. Uraloğlu, "Diğer hatlarla entegre çalışan hattımız her gün binlerce yolcuya hizmet veriyor." dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının Türkiye'nin en hızlı metrosu olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, kullanılan sinyalizasyon sisteminin yerli ve milli olduğunun ve metro setlerinin Türkiye'de üretildiğinin altını çizdi.