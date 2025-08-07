Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın! Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görüyor: İşte adım adım yol haritası...

SERTİFİKALI SATIŞ MODELİ İLE KLASİK YÖNTEM KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|
ÖZELLİKLERİ
|
SERTİFİKALI SATIŞ MODELİ
|
KLASİK YÖNTEM
|
Giriş Maliyeti
|
Küçük birikimlerle başlanabilir, tasarruf kadar katılım sağlanabilir.
|
Peşinatlı, kredi ve faizli taksit yükü bulunuyor.
|
Sahiplik Türü
|
Evin tamamına veya projenin bir kısmına paylı ortak olunabilir, sertifika kadar hak sahibi olunur.
|
Tam mülkiyet satın alma zorunluluğu vardır.
|
Alım-Satım Süreci
|
Borsa İstanbul üzerinden anlık işlem, kolay ve hızlı nakde dönüştürme imkânı bulunur.
|
Tapu devrinde, uzun ve zahmetli bir süreç yaşanabilir.
|
Güvence ve Denetim
|
SPK-Borsa İstanbul tarafından denetlenir ve güvence verilir.
|
Projeye göre değişiklik gösterir.
|
Kazanç Olanakları
|
Asli edim (konut) + Tali edim (gelir payı) + Gayrimenkul Sertifikası değer artışı gibi kazanç alternatifleri bulunur.
|
Zamanla değer artışı yaşanabilir.
