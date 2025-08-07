Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın! Borsa İstanbul’da “DMLKT” koduyla işlem görüyor: İşte adım adım yol haritası...

İSTANBUL'UN YENİ YAŞAM MERKEZİ DAMLA KENT

Damla Kent projesi, Başakşehir'de, 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor.

1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı'na ise sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.