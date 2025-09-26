Gençlere 4,9 milyon lira proje desteği! Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayolu, denizcilik, demiryolu, havacılık-uzay ve haberleşme projeleri ödüllendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması"nın 3. dönem ödül töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Bugün burada, 65 farklı üniversiteden 315 gencimizin, 200 proje ile ortaya koyduğu vizyoner fikirlerin coşkusunu hep birlikte paylaşıyoruz. Ödül alan ya da almayan, bu yarışmaya emek veren her bir öğrencimizi canı gönülden kutluyorum. Sizler, yalnızca bir yarışmaya katılmadınız; Türkiye'nin yarınlarına yön verecek bir hareketin öncüleri de oldunuz." ifadelerini kullandı.

Çağın, teknolojinin sınırlarını zorladığı, bilginin dünyayı yeniden şekillendirdiği bir çağ olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu çağda, fikir üretmeyen, yenilik peşinde koşmayan toplumların geleceği inşa etmesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden, sizin gibi genç beyinlerin üretken, cesur ve dönüştürücü fikirleri, Türkiye Yüzyılı'nın temel taşlarını oluşturuyor." şeklinde konuştu.