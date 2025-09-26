Gençlere 4,9 milyon lira proje desteği! Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayolu, denizcilik, demiryolu, havacılık-uzay ve haberleşme projeleri ödüllendirildi

"32 FARKLI ÜNİVERSİTEDEN 46 PROJE VE 82 ÖĞRENCİMİZ, ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ"
Bu yarışmanın, yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonun gençlerle buluştuğu bir platform olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İlk yılında 19 üniversiteyle başlayan bu yolculuk, bugün 65 üniversiteye, 315 gencimizin 200 projesine uzandı. Karayolu, Denizcilik, Demiryolu, Havacılık-Uzay ve Haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi. 32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz, ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir gencimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum."
Söz konusu yarışmanın bir rekabetten çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu, gençlerimizin fikirleriyle Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme geleceğini şekillendirme hareketidir. Sizlerin projeleri, sadece bir fikir olmaktan öte, ülkemizin altyapısına, teknolojisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak somut adımlardır." şeklinde konuştu.