Göbeklitepe'den Cumhuriyet Dönemi'ne uzanan İstanbul Havalimanı Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor

Göbeklitepe'den anlaşılanın statü anlamında toplumsal bir yapılanma bulunduğunu kaydeden Asal, şöyle devam etti:

"Nereden biliyoruz bunu. Göbeklitepe'nin maketi sergileniyor şu an müzede. Büyük bir tapınak inşa edilmiş orada. Tapınak öncüsü diyebileceğimiz bir yapı var. Bu yapının taşlarının belli bir taş ocağından çıkarılması, oraya nakli, dikilmesi gibi bir iş bölümü... Bu kadar ağır bir işin sıradan herhangi bir organizasyon olmadan yapılması mümkün değil. Tabii ki bir kral ya da daha üstün düzeyde bir yöneticiden bahsetmiyoruz ama bir şef, bir bey gibi veya reis diyebileceğimiz bir yönetici kavramı mutlaka var. Biz bu müzeyi Anadolu uygarlıklarının yönetici kavramı üzerinden anlatacaksak, o zaman 'neden Göbeklitepe'den, ilk bu bahsettiğimiz olayın başladığından başlamıyoruz?' dedik. Ondan sonra Alacahöyük yani Çatalhöyük, Aslantepe, Hititler diye devam ederek Cumhuriyet Dönemi'ne kadar Anadolu'yu yönetenler üzerinden Anadolu uygarlıklarını anlattık. Cumhuriyet Dönemi'nden de İstanbul temalı tablolarla Cumhuriyet Dönemimizi de anlattık."