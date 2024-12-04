Goldman Sachs ilk faiz indirimi için Ocak ayını işaret etti

GOLDMAN SACHS'TAN TCMB ANALİZİ

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, 3 Aralık'ta yayımladıkları notta, "Öncelikle, TCMB'nin aylık enflasyon eğiliminde kayda değer bir yavaşlama gösteren en az iki enflasyon verisi görmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz" dediler.

Notta "İkinci olarak, arz şoklarından kaynaklanan yüksek gıda enflasyonu para politikasının kontrolü dışında kabul edilse de, mevcut ortamda ikincil etkilerin güçlü olma olasılığının yüksek olması nedeniyle TCMB'nin bu kez bunu dikkate almak zorunda kalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Goldman Sachs'ın notunda gıda fiyatlarındaki yüksek seviyeye de dikkat çekildi. Ekonomistler gıda enflasyonuyla ilgili olarak "Gıda fiyatları oldukça dikkat çekici ve Türkiye'de yüksek seyretmeye devam eden enflasyon beklentilerini yönlendiriyor. TCMB'nin aralık ayında faiz indirimine gitmesi, gıda enflasyonunun yükseldiği bir ortamda erken bir adım olarak görülebilir ve yeniden dolarizasyon riski doğurabilir. Ayrıca, şokun kendisi geçici olsa da, yüksek enflasyon rejimlerinde bu tür şokların geçişkenliği artar ve TÜFE'nin çekirdek bileşenine daha kolay yansır" değerlendirmeleri yapıldı.

Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından gelen yabancı raporlarında önceki tahminler korunurken, Morgan Stanley ölçülü bir indirim gelebileceği öngörüsünde bulunmuştu.