Gram altın 10.000 TL'lik rekor kıracak mı? İslam Memiş'ten 'türbülans' uyarısı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:30
Altın fiyatları barış umuduyla son bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Ons altın 4.871 dolara kadar yükselerek son 4 haftanın zirvesini test ederken gram altın ise 7.000 TL'yi aştı. Yükselişin ardından yatırımcılar 'gram altında 10.000 TL'lik rekor kırılacak mı?" sorusunun cevabını daha da merak etmeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni beklentisini açıkladı. Savaş sürse de sürmese de gram altının rekor kıracağını vurgulayan İslam Memiş, 10.000 TL öncesi fırsatın sürdüğünü belirtti. İşçilik fiyatlarına dikkat çeken uzman isim türbülans uyarısı yaptı.