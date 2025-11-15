Giriş Tarihi: 15.11.2025 16:52
Gram altın alma zamanı mı? Sarı metalde "200 TL'lik" kayıp... İslam Memiş zirve için tarih ve rakam verdi
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın politika faizine yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla çalkalanan piyasalar bu hafta ülkede federal hükümetin yeniden iş başı yapmasıyla hareketlendi. Rekor seviyelerden sert düşen altın fiyatları yükselişe geçse de beklenilen atağı gerçekleştiremedi. Ons altın 4.000 dolar eşiğine yaklaşırken gram altın 5.555 TL bandına çekildi. Peki altın yatırımcısı şimdi ne yapmalı? Altında yükseliş trendi sürecek mi? Gram altın kaç TL olacak? A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için tarih ve rakam verdi. İşte ayrıntılar...