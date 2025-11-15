Gram altın alma zamanı mı? Sarı metalde "200 TL'lik" kayıp... İslam Memiş zirve için tarih ve rakam verdi

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sorularını cevaplayan finans analisti İslam gram altının 200 TL, ons altının ise 200 dolardan fazla değer kaybettiğini söyledi. Anlık olarak fiziki altında Kapalıçarşı fiyatının 5 bin 788 TL, ons altının ise 4 bin 85 dolar seviyesinde olduğunu aktaran İslam Memiş, ons altında 4 bin dolar seviyesinin kritik destek olduğunu ve bu seviyenin altındaki sarkmaların takip edileceğini belirtti. Uzman isim gram altın için ise kısa vadede 5 bin 650-5 bin 950 TL bandının izlenmeye devam ettiğini söyledi