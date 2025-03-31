Giriş Tarihi: 31.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
10:24
Güçlü ürün güvenliği dönemi başlıyor! Bakanlık tarih verdi: Satıcılar, ürün bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunacak
İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlayacak "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" yarın yürürlüğe girecek. Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak. İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak.