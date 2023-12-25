Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:45

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı "taslak" yeni şirketler listesi!

Halka arz takvimi Aralık ayının son haftasında yakından takip ediliyor. En son 13-14-15 Aralık tarihinde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplamıştı. Şimdi ise gözler yeni bir halka arz olup olmayacağı konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna çevrildi. Aralık ayının son haftasına girilirken yeni halka arz olacak mı yoksa Ocak ayı itibariyle mi başlayacak merak konusu oldu. Peki, 25-26-27 Aralık, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman, hangi bankalarda var?