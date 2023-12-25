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Haberler Galeri HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı "taslak" yeni şirketler listesi!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:45

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı "taslak" yeni şirketler listesi!

Halka arz takvimi Aralık ayının son haftasında yakından takip ediliyor. En son 13-14-15 Aralık tarihinde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplamıştı. Şimdi ise gözler yeni bir halka arz olup olmayacağı konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna çevrildi. Aralık ayının son haftasına girilirken yeni halka arz olacak mı yoksa Ocak ayı itibariyle mi başlayacak merak konusu oldu. Peki, 25-26-27 Aralık, bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplama tarihleri ne zaman, hangi bankalarda var?

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı taslak yeni şirketler listesi!

Halka arz takviminde sessizlik devam ediyor. Bu durumda yeni halka arz haberi bekleyen yatırımcılar, Aralık ayı itibariyle SPK onayında yeni şirket var mı merak ediyor. Yılın son ayında yeni onay var mı yoksa Ocak ayı itibariyle mi halka arz haberleri gelecek merak konusu. İşte, Halka arz takvimi 25-26-27 Aralık son durum!

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı taslak yeni şirketler listesi!

ARALIK AYINDA HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER

AVPGY
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

KBORU
Kuzey Boru A.Ş.

SURGY
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı taslak yeni şirketler listesi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 ARALIK

25-26-27 Aralık tarihleri içerisinde yeni halka arz haberi yok. Halka arz takvimi ve SPK tarafından halka arz olacak yeni şirketler henüz açıklanmadı.

Ocak ayı itibariyle halka arz olması beklenen şirketler listesi;

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı taslak yeni şirketler listesi!

OCAK AYI | TASLAK ARZLAR

Taslak arz nedir?

Taslak arzlar halka arz takviminde bulunan ve SPK onayı alması durumunda halka arz olacak şirketleridir.

HALKA ARZ TAKVİMİ 25-26-27 Aralık || SPK onayı ile bu hafta yeni halka arz var mı? Ocak ayı taslak yeni şirketler listesi!

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

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