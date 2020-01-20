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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi (MTV) ödemelerinin ne kadar olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle MTV ödemelerinde yeniden değerleme oranının yüzde 12 olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşlar internet üzerinden 'Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? '2020 MTV ödeme ücretleri' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. 1 Ocak'ta başlayan ilk ödemeler 31 Ocak'ta sona erecek. En düşük MTV 101 TL, en yüksek ise 45 bin TL'yi buluyor. İşte ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 15:17
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

Otomobil sahipleri 2020 yılının ilk MTV ücretlerini ödemeye başladı. Ödemeler 31 Ocak 2020'ye kadar sürecek. Gecikenlerin MTV ücreti artacak. Bu yıl MTV ödemesi yapacak olanlar otomobillerine çıkacak ücreti merak ediyor. Ayrıca MTV ödemelerinin hangi bankalardan yapılacağı da araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ödemeler bankaların mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelere bankalar taksit fırsatı da sunuyor. Peki, hangi araba ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ve ödeme yöntemleri...

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

YÜZDE 12 ARTTI

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 'nin (MTV) ilk taksit ödemesi ocak ayı itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ilk taksidini ödemek için son gün 31 Ocak. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 12 olarak belirlenmişti. Buna göre; en düşük MTV 101 lira olurken, en yükseği ise 45 bin lirayı aşıyor.

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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV Ödeme' alanına plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

TAHSİLAT PROTOKOLLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam edilecek. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabilecek.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

ÖZEL BANKALAR KREDİ KARTI İSTİYOR

Özel bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Bu yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebilecek.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

Diğer yandan şirketler ancak kamu bankaları üzerinden nakit ödeme yapabilecek. EFT yapılsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu alınamayacağı için ayrıca makbuzun vergi dairesinden alınması gerekecek.

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