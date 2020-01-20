Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte 2020 MTV ücretleri ödeme listesi

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ne kadar olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle MTV ödemelerinde yeniden değerleme oranının yüzde 12 olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşlar internet üzerinden 'Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? '2020 MTV ödeme ücretleri' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. 1 Ocak'ta başlayan ilk ödemeler 31 Ocak'ta sona erecek. En düşük MTV 101 TL, en yüksek ise 45 bin TL'yi buluyor. İşte MTV ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...