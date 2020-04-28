Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank ve diğer tüm bankaların kredi veya kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmediği merak eden milyonlarca vatandaş ilgili olarak internet üzerinden "konut, taşıt, ihtiyaç kredi ödemeleri ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İlk olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalara göre salgın ile mücadele sürecinde ödemelerin akıbeti paylaşılan destek paketi kapsamında neticeye kavuşmuştu sonrasında birçok banka da bu kampanyaya destek verdiğini açıklayarak müşterilerine uygun bazlı paketler yayınladı. Bunun üzerine kredi kartı borçları ertelendi mi? Merak ediliyor. Peki; Taşıt, konut, ihtiyaç kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank Hangi bankalar kredi borçlarını erteledi? İşte, Konuya ilişkin tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler…

İHTİYAÇ, KONUT, TAŞIT KREDİLERİ ERTELENDİ Mİ? KREDİ ERTELEME/ ÖTELEME NASIL YAPILIR?

Ülkedeki salgın nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte vatandaşlara destek olma amaçlı birçok ödemenin ertelenmesi kararı alınmıştı. Bunların başında ise kredi erteleme geliyordu. Peki, taşıt, konut, ihtiyaç kredileri nasıl ertelenir?