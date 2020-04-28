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Haberler Galeri 2020 Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

2020 Hangi bankalar yapıyor? , Ziraat, Garanti, , Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredilerin ertelenmesi ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında borçlu binlerce vatandaş ", , , Garant BBVA, Finansbank nasıl yapılır, hangi bankalar kredileri erteliyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkemizdeki corona virüsü salgını ile mücadelede ekonomik açıdan en az hasarla süreci atlatabilmek için birçok bankadan da destek paketleri ve kredi ödemelerinin ötelenmesine dair kampanyalar yürütülerek müşterilerine duyuruldu. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyleydi; "Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek." Buna göre; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Kredi erteleme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:02
Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

, , , Garant BBVA, Finansbank ve diğer tüm bankaların kredi veya kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmediği merak eden milyonlarca vatandaş ilgili olarak internet üzerinden "konut, taşıt, ihtiyaç kredi ödemeleri ertelendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. İlk olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından yapılan açıklamalara göre salgın ile mücadele sürecinde ödemelerin akıbeti paylaşılan destek paketi kapsamında neticeye kavuşmuştu sonrasında birçok banka da bu kampanyaya destek verdiğini açıklayarak müşterilerine uygun bazlı paketler yayınladı. Bunun üzerine kredi kartı borçları ertelendi mi? Merak ediliyor. Peki; Taşıt, konut, ihtiyaç kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garant BBVA, Finansbank Hangi bankalar kredi borçlarını erteledi? İşte, Konuya ilişkin tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler…

İHTİYAÇ, KONUT, TAŞIT KREDİLERİ ERTELENDİ Mİ? KREDİ ERTELEME/ ÖTELEME NASIL YAPILIR?

Ülkedeki salgın nedeniyle yaşanan bu zorlu süreçte vatandaşlara destek olma amaçlı birçok ödemenin ertelenmesi kararı alınmıştı. Bunların başında ise geliyordu. Peki, taşıt, konut, ihtiyaç kredileri nasıl ertelenir?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

KREDİ BORCU NASIL ERTELENİR?

Ziraat Katılım Bankası, ticari ve bireysel müşterilerin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerini öteleyecek. Bankadan yapılan açıklama şu şekilde;

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen desteklerin uygulanmasına karar verilmiştir.

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Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

1) Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31.03.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinin ötelenmesine,

2) Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerimizin mevcut finansmanlarının; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla; ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Bankamızdan finansman limiti olan müşterilerimizin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.


Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? İşte o açıklama;

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

HALKBANK

Covid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken , kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyor. Banka bugün ülkemizdeki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan "Finansal İstikrar Kalkanı" kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Bankadan yapılan açıklamaya göre:

31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.


Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

Hangi bankalar kredi erteleme yapıyor? Halkbank, Ziraat, Garanti, Vakıfbank, Akbank, TEB kredi ve kredi kartı borcu erteleme nasıl yapılır?

VAKIFBANK

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle:

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

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