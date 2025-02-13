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Haberler Galeri Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:02

Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

25 yaş üstü araçlar için planlanan hurda teşviki düzenlemesi daha Meclis'ten geçmeden piyasaları hareketlendirdi. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacak olması, 25 yaş üstü araçlara olan talebi patlattı. 50 bin TL'ye satılamayan hurda 150 bine çıktı. Peki ÖTV indirimi ne kadar olacak? Hangi araçlar hurda teşviki yasası kapsamına giriyor? İşte hurda teşviki düzenlemesi detayları!

Betül ALAKENT
Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

Hurda teşviki yasasının gündeme gelmesi 25 yaş üstü araçlara talebi patlattı. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçların fiyatı ikiye katladı. 1 ay önce 50 bin TL'ye bile satılamayan hurda araçlar şimdi 100-150 bin TL'ye kapış kapış gidiyor. Vatandaşlar bu hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşinde...

Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

Çünkü, yasa çıktığında, elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacak.

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Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacak.

Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

İLANLAR ARTTI

Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da artış yaşandı. İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti.

Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz", "Teşvikten ve ÖTV'den faydalan, alan kazanır" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı.

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