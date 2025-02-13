Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?

Hurda teşviki yasasının gündeme gelmesi 25 yaş üstü araçlara talebi patlattı. 1 ay öncesine kadar yüzüne bakılmayan araçların fiyatı ikiye katladı. 1 ay önce 50 bin TL'ye bile satılamayan hurda araçlar şimdi 100-150 bin TL'ye kapış kapış gidiyor. Vatandaşlar bu hurda araçları alıp teşvikten yararlanma peşinde...