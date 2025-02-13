Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:02
Hangi modeller hurda teşviki kapsamına giriyor? 25 yaş üstü araçlara talep patladı! ÖTV indirimi ne kadar olacak?
25 yaş üstü araçlar için planlanan hurda teşviki düzenlemesi daha Meclis'ten geçmeden piyasaları hareketlendirdi. 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacak olması, 25 yaş üstü araçlara olan talebi patlattı. 50 bin TL'ye satılamayan hurda 150 bine çıktı. Peki ÖTV indirimi ne kadar olacak? Hangi araçlar hurda teşviki yasası kapsamına giriyor? İşte hurda teşviki düzenlemesi detayları!