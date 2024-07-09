HSBC, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

HSBC, BEKLENTİLERİNİ BÜYÜME İÇİN YÜKSELTİRKEN ENFLASYON İÇİN DÜŞÜRDÜ

Kurum, ilk çeyrekte yüzde 5,7 olan güçlü büyüme rakamı sonrası büyüme tahminini revize ettiğini belirtti. 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yükseltildi, 2025 yıl sonu tahmini ise değişmeyerek yüzde 3,6 olarak kaldı.

Raporda sıkı para politikası ve/veya maliye politikasının enflasyonda daha hızlı düşüşe ve dış açıkta daha hızlı iyileşmeye yol açacağı belirtldi.

Enflasyon tahminlerini ise aşağı yönlü revize eden kurum 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 48'den yüzde 44,6, 2025 tahminini yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye düşürdü.

Analizde para politikasının yıl sonuna kadar değişmeyeceği görüşüne yer verildi ve "Tahminlerimize göre reel politika faizi Kasım itibariyle oldukça olumlu olacak ancak yine de 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin biraz erken olacağını düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

Yüksek enflasyon beklentisi ve fiyatlama davranışlarında bozulmanın enflasyon görünümü için yukarı yönlü riskler olduğu belirtildi.

Kurum ayrıca bu yıl için bütçe açığı/GSYH tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 5,7'ye düşürdü.