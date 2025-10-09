Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 18:49

İbre altından gümüşe mi dönüyor? Ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

Son günlerde altında rekor bir artış yaşanırken, kar satışları ile birlikte hafif bir geri çekilme yaşandı. ABD hükümetinin kapanması, devam eden riskler ve faiz indirimlerinin olasılığının artması ile birlikte fiyatlar tarihi zirvelere oynarken, ons gümüşte de artışlar yaşandı. Ons gümüşün fiyatı 51 doları aşarken, Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler olarak sıralanıyor.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı söz konusu gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Özellikle mayıs ayından sonra yükselişi ivmelenen ons gümüş, üst üste 5 ay değer kazandı.

Ekim ayında da bu yükselişini devam ettiren gümüşün onsu, bugün 51,23 dolara yükselerek rekor kırdı. Ons gümüş yılbaşından bu yana ise yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Gümüşte son dönemde görülen yükselişte, ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi olasılığının artması etkili oldu. Bunlar da aslında endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanma getiriyor." dedi.

Bu yüzden gümüş tarafının çok daha güçlü olduğuna dikkati çeken Ergezen, altın-gümüş rasyosunun da gümüş lehine döndüğünü ifade etti.

Ergezen, merkez bankalarının altın alımlarının güçlü olduğunu dile getirerek, bu durumdan gümüşün de olumlu etkilendiğini kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerin gümüş fiyatlarında etkili olduğunu ifade eden Ergezen, "ABD'de faiz indirimi ihtimallerinin artıyor olması da gümüşü öne çıkartıyor.

ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla birlikte ABD tahvillerinden altın ve gümüş gibi kıymetli metallere geçiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.395,39

SATIŞ: 5.396,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.188,00

SATIŞ: 9.373,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.376,00

SATIŞ: 18.728,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.640,00

SATIŞ: 37.291,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.559,00

SATIŞ: 38.119,00

GÜMÜŞ

ALIŞ: 68,39

SATIŞ: 68,63