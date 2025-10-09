İbre altından gümüşe mi dönüyor? Ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Gümüşte son dönemde görülen yükselişte, ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi olasılığının artması etkili oldu. Bunlar da aslında endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanma getiriyor." dedi.