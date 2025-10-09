Giriş Tarihi: 09.10.2025 18:49
İbre altından gümüşe mi dönüyor? Ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!
Son günlerde altında rekor bir artış yaşanırken, kar satışları ile birlikte hafif bir geri çekilme yaşandı. ABD hükümetinin kapanması, devam eden riskler ve faiz indirimlerinin olasılığının artması ile birlikte fiyatlar tarihi zirvelere oynarken, ons gümüşte de artışlar yaşandı. Ons gümüşün fiyatı 51 doları aşarken, Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen önemli değerlendirmelerde bulundu.