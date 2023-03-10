II. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı başladı

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Toplantıda deprem dışında başta yangın, sel, heyelan, olmak üzere iklim krizine bağlı afetlerle mücadele politikalarının da belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu noktada Bakan Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayan kurulun bu ikinci toplantısında şehirlerin ihya ve inşasından mekânsal planlama, hasar tespitten tarihi ve kültürel mirasın korunmasına; akıllı şehirlerden enkaz ve atık yönetimine; iklim dostu şehirlerden kriz yönetimi ve iletişimine kadar farklı alt kurulların oluşturulması bekleniyor. İçerisinde inşaat mühendisi, jeolog, şehir plancısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm uzmanı, atık yönetimi, iklim değişikliği ve iletişim uzmanlarının olduğu Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma kurulları bu sürecin yönetiminde ektin bir rol oynayacak.

Bakan Kurum, toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili bir basın açıklaması yapacaktır.