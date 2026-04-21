Giriş Tarihi: 21.04.2026 07:33

İki bankadan ezber bozan altın tahmini... Gram altın ne kadar oldu?

ABD ve İran'nın ikinci tur müzakerelere başlayacağının bildirilmesinin ardından ons altın, 4 bin 800 doların üzerinde istikrar kazandı. Ons altın tarafında yaşanan değişiklikle beraber gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 937 liradan işlem görmeye devam ediyor. HSCB ve Standart Chatered ise altın fiyatları için tahminlerini açıklarken gelecek günlerde altın piyasalarında yaşanabilecek gelişmeleri tek tek sıraladı. İşte yatırımcının tüm merak ettikleri…

ABD ve İran arasından Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerden sonuç çıkmaması sonrası taraflardan yeni müzakere sinyali geldi. Gelişmeler sonrasından altın tarafında yatay seyir izlendi. Gram altın ne kadar oldu? İki kurumdan altın için yeni değerlenme ve yeni tahminler….

Bir önceki seansta baskı altında kalan altın, Salı günü ons başına 4 bin 800 dolar seviyelerinde kaldı. İki haftalık ateşkesin sona ermesinin ardından bu hafta müzakerelerin yeniden başlayacağına yönelik beklentiler hız kazandı. Yeni müzakere sinyallerinin gelmesiyle piyasalarda olumlu bir hava esti.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması enflasyon risklerini artıran ve merkez bankalarının faiz artırımı olasılığını yükselten tarihi bir enerji arz şokuna yol açtı. Altın savaşın başlamasından bu yana yüzde 8 değer kaybetti.

ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ

HSCB analistlerine göre, Orta Doğu'daki çatışmalar altında fiyat hareketlerini artırmış olsa da yüksek jeopolitik risk, artan mali açıklar ve merkez bankalarının devam eden alımları fiyatları destekleyecek. Bu da orta ve uzun vadede görünümüm olumlu olacağı anlamına geliyor.

Ocak ayının sonlarında 5 bin 415 dolar olan ons altın, 26 Mart tarihinde 4 bin 400 dolar seviyelerine kadar geriledi.

HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn altın için yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Altının kısa vadeli yönü, Orta Doğu'daki daha geniş çaplı gerilimin azaltılmasına bağlıdır.

Bölgede devam eden veya düşmanlıkların tamamen sona ermesine dönüşen bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın resmen yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması. Bu koşullar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük getirileri destekleyecektir. Orta ve uzun vadede altın konusunda yükseliş beklentimizi koruyoruz.

YENİ ALTIN TAHMİNİ

Standard Chartered, altında kısa vadeli riskler ve uzun vadeli yükseliş öngörüsünü yeniledi. Banka analistlerinin yayımladığı bir notta değerli metalin kısa vadede daha fazla zorlukla karşılaşsa da, yılın ikinci yarısında fiyatların yükseleceğini ifade ediyor.

Standard Chartered, resmi tahmininde altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ortalama 4.605 dolar, üçüncü çeyrekte ise ortalama 4.850 dolar civarında seyredeceğini öngörüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.918,07
SATIŞ: 6.918,87

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.322,00
SATIŞ: 11.461,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 44.397,45
SATIŞ: 45.269,38

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.128,00
SATIŞ: 45.620,00

