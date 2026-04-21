İki bankadan ezber bozan altın tahmini... Gram altın ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2026 07:33
ABD ve İran'nın ikinci tur müzakerelere başlayacağının bildirilmesinin ardından ons altın, 4 bin 800 doların üzerinde istikrar kazandı. Ons altın tarafında yaşanan değişiklikle beraber gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 937 liradan işlem görmeye devam ediyor. HSCB ve Standart Chatered ise altın fiyatları için tahminlerini açıklarken gelecek günlerde altın piyasalarında yaşanabilecek gelişmeleri tek tek sıraladı. İşte yatırımcının tüm merak ettikleri…