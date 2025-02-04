Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
10:55
İkinci el taşıt satışlarında "yetki doğrulaması" dönemi başladı! Bakanlık detayları duyurdu: Belgesi olmayan elektronik platformlara ilan giremeyecek
Ticaret Bakanlığı ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasını bugün itibarıyla devreye aldı. Buna göre 1 Nisan'a kadar tanınan geçiş sürecinin ardından yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince elektronik platformlara ilan girilemeyecek.