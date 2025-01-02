Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
10:51
İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?
Türkiye'deki milyonlarca memurun heyecanla beklediği zam dönemi yaklaşırken, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak artış oranı netleşecek. En düşük memur maaşından, unvan ve görev türüne göre değişen rakamlara kadar tüm maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre hesaplanacak. Yeni maaş düzenlemesi, imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2025 Ocak zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak?