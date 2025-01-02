İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

Emekli ve memur maaşı zamları enflasyon verileri ile birlikte belli oluyor. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruşlarında görev alanların maaşları da belli olacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak? İşte, ayrıntılar...