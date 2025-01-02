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Haberler Galeri İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:51

İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

Türkiye'deki milyonlarca memurun heyecanla beklediği zam dönemi yaklaşırken, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak artış oranı netleşecek. En düşük memur maaşından, unvan ve görev türüne göre değişen rakamlara kadar tüm maaşlar, belirlenen zam oranlarına göre hesaplanacak. Yeni maaş düzenlemesi, imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2025 Ocak zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak?

İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

Emekli ve memur maaşı zamları enflasyon verileri ile birlikte belli oluyor. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruşlarında görev alanların maaşları da belli olacak. Peki, 2025 Ocak zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne olur, yüzde kaç zamlanacak? İşte, ayrıntılar...

İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE BELLİ OLUYOR!

Memur, emekli ve diğer kamu meslek gruplarında maaş zamları, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak enflayon oranı ile belli olacak. Bununla birlikte, öğretmen, polis, akademisyen, doktor, avukat, imam, vaiz, müezzin gibi meslek gruplarının maaşları da artacak.

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İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

2024 OCAK ZAMMI İLE İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılının ilk 6 ayı için memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, din görevlileri, vaizler, imamlar ve müezzinlerin maaşları da güncellendi.

İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon verisiyle ilgili birkaç alternatif var. Merkez Bankası'nın öngörüsü yüzde 44. Üst bandı ise yüzde 46. Piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 45.28. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 çıkması bekleniyor.

İşte, zam senaryoları...

İMAM, VAİZ, MÜEZZİN MAAŞI ZAMMI 2025: Ocak zammı ile imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, % kaç zam gelecek?

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