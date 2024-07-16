IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 3,6 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

- ABD ekonomisinin büyüme tahmini düşürüldü, Avro Bölgesi'nin yükseltildi

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürülen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, 2025 yılı için yüzde 1,5'te sabit bırakıldığı kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2 ve gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak korunduğu belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e indirildiği bildirildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,7'de sabit bırakıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a çıkarıldığı, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin de bu yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e yükseltildiği ve gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korunduğu kaydedildi.

IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutulduğu ifade edildi.