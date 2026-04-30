İşçi ve emekli haklarında 24 yılda 24 devrim! EYT, işsizlik ödeneği, bayram ikramiyesi, promosyon...

1-BİR MAYIS RESMİ BAYRAM OLDU

2009 yılında çıkartılan bir yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Böylece işçiler, Emek ve Dayanışma Günü'nü bir bayram havasında kutlamaya başladı.

2-SENDİKALAŞMANIN ÖNÜ AÇILDI

Başta 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Kanun olmak üzere birçok düzenleme ile sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırıldı, örgütlü çalışmanın yolu açıldı. Sendikalı çalışan sayısı her yıl daha da arttı.

3-EYT İLE YAŞSIZ EMEKLİLİK GELDİ

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan 5 milyona yakın vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik hakkı getirildi. Yıllarca sürüncemede kalan sorun çözüldü. SGK gece gündüz çalışarak EYT'lilerin işlemlerini bir ayda tamamladı. Primini tamamlayan emekli olmaya devam ediyor.