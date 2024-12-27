Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
10:04
İskenderun sahil projesi başlıyor! Bakan Kurum açıkladı: Vatandaş özlediği sahile kavuşacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri sahillerine yeniden kavuşacaklarını vurgulayarak "İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz" dedi.