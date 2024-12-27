İskenderun sahil projesi başlıyor! Bakan Kurum açıkladı: Vatandaş özlediği sahile kavuşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27- 28 Aralık'ta Hatay'ı ziyaret edecek. İskenderun Sahili'ndeki yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı çalışmalarını başlatacak. Proje kapsamında, 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.