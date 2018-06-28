İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'nde sona gelindi!

İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'nin yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Dev otoyol 2019'da açılacak. 9 SAATLİK YOL 3.5 SAATE İNİYOR Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İzmir-istanbul arasındaki 9 saatlik yolculuk süresini 3.5 saate inderecek olan otoyol projesinin inşaatı yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, projenin tamamlanması için 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. DEV YATIRIM Projede özel şirket tarafından 6 milyar 23 milyon dolarlık yatırım yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü de kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 milyon lira harcama yaptı. Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı. Manisa Saruhanlı'dan İzmir Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 30 kilometrelik bölüm olmak üzere toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte devam eden çalışmaların da tamamlanarak otoyolun 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor. Otoyolun, hizmete girdiğinde İstanbul ile İzmir arasındaki mevcut yola göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3.5 saate indirmesi bekleniyor. Otoyolun tamamlanmasıyla bölgedeki illerin birbiriyle daha yüksek seviyede ticari ve ekonomik ilişkiler kurmasına destek olması bekleniyor. SABUNCUBELİ'NDE GÜVENLİ ULAŞIM İstanbul Otoyolu Projesi'nin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın 35 projesinin arasında yer alan Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışını önceki gün yaptı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, Korkunç Sabuncubeli ifadeleriyle tasvir ettiği İzmir ile Manisa arasındaki zorlu geçit ile iki kent arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirdi. Geçişlerden herhangi bir ücret alınmıyor.