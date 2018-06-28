İstanbul-İzmir Otoyol Projesi'nde sona gelindi!

DEV YATIRIM

Projede özel şirket tarafından 6 milyar 23 milyon dolarlık yatırım yapılırken Karayolları Genel Müdürlüğü de kamulaştırma çalışmalarına 2 milyar 353 milyon lira harcama yaptı. Dev projeye bugüne kadar toplamda 30 milyar 58 milyon lira yatırım yapıldı. Manisa Saruhanlı'dan İzmir Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 30 kilometrelik bölüm olmak üzere toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte devam eden çalışmaların da tamamlanarak otoyolun 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.