Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
07:36
İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH'a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 52 gün sonra Türkiye'de olacak yüzer doğalgaz üretim tesisi hakkında SABAH Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin satın aldığı yeni gemi hakkında; "Ekonomiye can katacak bu muazzam deniz üssü ilk etapta 5 milyon hanenin doğalgazını üretecek, 20 yıl hizmette kalacak." ifadelerini kullandı.