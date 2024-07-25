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Haberler Galeri İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH'a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek
Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 07:36

İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH'a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 52 gün sonra Türkiye'de olacak yüzer doğalgaz üretim tesisi hakkında SABAH Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar Türkiye'nin satın aldığı yeni gemi hakkında; "Ekonomiye can katacak bu muazzam deniz üssü ilk etapta 5 milyon hanenin doğalgazını üretecek, 20 yıl hizmette kalacak." ifadelerini kullandı.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH’a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek

Bizim ülkemizde iş yaparken pek çok şey zordur da en büyük zorluk "zihniyet dönüşümünü" başarmak ve kurumsal yapıyı yeniden inşa etmektir.

İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH’a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek

Örneğin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, damgasını vurduğu pek çok icraatı bir yana, onu tarihe mal eden özelliği vesayete karşı duruşu, "siyasetin ve devletin merkezine milleti yerleştirmesidir."

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İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH’a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek

Türkiye'nin yakın dönemde öğrenilmiş çaresizlik zincirini kırdığı kritik alan ise "enerji!" oldu. 2017 baharında açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası, enerji ithalatçısı olmayı kader kabul eden zihniyete karşı bir başkaldırıdır.

İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH’a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek

O dönem Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın öncülük ettiği stratejik değişime, bugün Enerji Bakanlığı görevini yürüten Alparslan Bayraktar da birebir eşlik etmişti.

İşte o dev platform! Bakan Alparslan Bayraktar SABAH’a konuştu: 5 milyon hanenin gazını üretecek

Bayraktar gerek yerli maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gerekse üçüncü ülkelerde arama ve işletme faaliyetlerinde bayrağı bir adım ileriye taşıma yolculuğunu sürdürüyor.

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