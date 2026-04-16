Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşte TCMB'ye göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı evleri
Giriş Tarihi: 16.04.2026 11:58

İşte TCMB'ye göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı evleri

Ev sahibi olmayı ve gayrimenkul geliri elde etmek isteyen milyonlarca kişi konut fiyatlarında son durumu araştırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Kritik veri Türkiye'deki en ucuz ve en pahalı konutlarını ortaya koydu. İşte Merkez Bankası verilerine göre il il konut fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
  • ABONE OL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Veriler, konut fiyatlarında aylık bazda artışın sürdüğünü ancak enflasyondan arındırıldığında reel değer kaybının devam ettiğini ortaya koydu.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

TCMB verilerine göre, 2023=100 bazlı Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,0 artarak 219,7 seviyesine çıktı.

Yıllık bazda bakıldığında KFE, nominal olarak yüzde 26,4 artış gösterirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 oranında geriledi. Bu durum, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığına işaret etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3 BÜYÜK ŞEHİRDE DEĞER ARTIŞI SÜRÜYOR

Mart ayında konut fiyatları İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 2,8 oranında arttı.

Yıllık değişimlere bakıldığında ise İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir'de yüzde 24,3 oranında artış kaydedildi.

DEĞERİ EN ÇOK ARTAN İLLER

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü.

DEĞER ARTIŞI EN AZ OLAN İLLER

En düşük artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GENELİNDE METREKARE BAŞINA KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TCMB'nin 2026'nin ilk çeyreğine ilişkin Konut Birim Fiyatları Endeksi 48,322.90 oldu. Buna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 48.322,90 TL, 100 metrekare konut fiyatı ise 4 milyon 832 bin 290 TL oldu.

EN PAHALI KONUTLAR İSTANBUL VE MUĞLA'DA

TCMB'nin verilerine göre Türkiye'de 100 metrekarelik bir konutun en yüksek maliyeti İstanbul ve Muğla'da görüldü. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatının 79.396 TL seviyesine ulaşmasıyla 100 metrekare bir konutun fiyatı yaklaşık 7 milyon 939 bin TL'ye çıktı.

Muğla'da ise benzer şekilde metrekare fiyatı 79.255 TL seviyesinde gerçekleşti ve 100 metrekare bir konutun ortalama değeri 7 milyon 925 bin TL oldu. Bu iki ili Antalya ve İzmir gibi turizm ve büyükşehir niteliği güçlü bölgeler takip ederken, konut fiyatlarının özellikle kıyı şehirlerinde ve büyük metropollerde belirgin şekilde ayrıştığı görüldü.

EN UCUZ KONUTLAR YURDUN DOĞUSUNDA

Verilere göre Türkiye'de 100 metrekarelik konutların en düşük maliyetli olduğu iller ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer aldı. En düşük seviyeler Ağrı ve Adıyaman'da kaydedildi. Ağrı'da metrekare fiyatı 19.894 TL seviyesinde olurken 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı yaklaşık 1 milyon 989 bin TL olarak hesaplandı.

Adıyaman'da ise metrekare fiyatı 22.727 TL seviyesinde gerçekleşti ve 100 metrekarelik bir konut yaklaşık 2 milyon 272 bin TL'ye karşılık geldi. Bu illeri Mardin, Malatya ve Şanlıurfa gibi görece düşük fiyat seviyesine sahip şehirler izlerken, bölgesel gelir düzeyi ve arz-talep dengesi konut fiyatlarındaki farklılaşmayı belirgin şekilde ortaya koydu.

100 metrekarelik bir konut için il il fiyatlar şu şekilde:

  • İstanbul: 7.939.620 TL
  • Ankara: 4.410.450 TL
  • İzmir: 5.251.030 TL
  • Antalya: 5.445.040 TL
  • Bursa: 3.929.730 TL
  • Kocaeli: 4.234.810 TL
  • Muğla: 7.925.500 TL
  • Mersin: 3.709.440 TL

  • Balıkesir: 4.597.000 TL
  • Bilecik: 3.250.000 TL
  • Çanakkale: 4.888.050 TL
  • Edirne: 4.180.030 TL
  • Kırklareli: 4.052.450 TL
  • Sakarya: 3.934.800 TL
  • Tekirdağ: 3.909.690 TL
  • Yalova: 3.934.100 TL
  • Karabük: 3.520.900 TL
  • Zonguldak: 3.839.950 TL
  • Aksaray: 3.225.800 TL
  • Ankara: 4.410.450 TL
  • Çankırı: 2.841.050 TL
  • Eskişehir: 3.739.960 TL
  • Kayseri: 2.792.610 TL
  • Kırıkkale: 2.838.700 TL
  • Kırşehir: 2.500.000 TL
  • Konya: 3.483.690 TL
  • Nevşehir: 3.372.100 TL
  • Niğde: 3.000.000 TL
  • Sivas: 2.824.900 TL
  • Yozgat: 2.500.000 TL
  • Aydın: 4.603.730 TL
  • Denizli: 4.049.500 TL
  • İzmir: 5.251.030 TL
  • Kütahya: 3.076.900 TL
  • Manisa: 3.950.240 TL
  • Muğla: 7.925.500 TL
  • Uşak: 2.958.300 TL
  • Afyonkarahisar: 3.333.300 TL
  • Adana: 3.840.690 TL
  • Antalya: 5.445.040 TL
  • Burdur: 3.402.650 TL
  • Hatay: 2.692.300 TL
  • Isparta: 3.620.700 TL
  • Kahramanmaraş: 2.775.600 TL
  • Mersin: 3.709.440 TL
  • Osmaniye: 2.477.500 TL
  • Adıyaman: 2.272.700 TL
  • Ağrı: 1.989.400 TL
  • Bingöl: 2.884.600 TL
  • Bitlis: 2.500.000 TL
  • Diyarbakır: 3.433.500 TL
  • Elazığ: 2.847.300 TL
  • Erzincan: 3.225.800 TL
  • Erzurum: 2.624.500 TL
  • Gaziantep: 3.116.440 TL
  • Kars: 2.500.000 TL
  • Malatya: 2.409.600 TL
  • Mardin: 2.118.300 TL
  • Muş: 2.580.600 TL
  • Siirt: 2.500.000 TL
  • Şanlıurfa: 2.544.780 TL
  • Van: 3.404.300 TL
  • Batman: 2.683.650 TL
  • Şırnak: 2.369.600 TL
  • Iğdır: 2.835.200 TL
  • Amasya: 3.396.570 TL
  • Artvin: 3.024.200 TL
  • Çorum: 2.895.100 TL
  • Giresun: 3.050.350 TL
  • Ordu: 3.720.460 TL
  • Rize: 3.846.200 TL
  • Samsun: 3.437.820 TL
  • Sinop: 3.909.100 TL
  • Tokat: 3.318.800 TL
  • Trabzon: 3.490.250 TL
  • Bartın: 4.430.400 TL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA