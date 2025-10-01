Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:30
Kalay da kıymete bindi! 6 ayın zirvesine çıktı: Sadece 3 ülkeden çıkarılıyor
Küresel piyasalarda 2025 yılı değerli metallerin rallisine sahne oldu. Sürekli artan jeopolitik gerilimlere tarife savaşları da eklenince gümüş ve altın seri rekorlar kırdı. Endüstriyel alanda kullanılan emtialar da değerlerine değer kattı. Paladyum ve platindeki yukarı yönlü hareketlerle beraber başka bir metal de dikkat çekti. Kalay 6 ayın zirvesine yükseldi.