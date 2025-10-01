Kalay da kıymete bindi! 6 ayın zirvesine çıktı: Sadece 3 ülkeden çıkarılıyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:30

Küresel piyasalarda 2025 yılı değerli metallerin rallisine sahne oldu. Sürekli artan jeopolitik gerilimlere tarife savaşları da eklenince gümüş ve altın seri rekorlar kırdı. Endüstriyel alanda kullanılan emtialar da değerlerine değer kattı. Paladyum ve platindeki yukarı yönlü hareketlerle beraber başka bir metal de dikkat çekti. Kalay 6 ayın zirvesine yükseldi.

Tüm dünya değerli ve endüstriyel metallerin parlak günlerini izliyor. Altın ve gümüşe farklı metallerdeki rekorlar eşlik etti. Kalay fiyatları rekor seviyelere yükselirken yükselişlerde Myanmar'da bulunan madenin kapanması ve arz endişeleri etkili oldu. Elektronik ve enerji depolama teknolojilerinde kullanımının artması kalayı şampiyonlar ligine taşıdı.

6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Kalay küresel piyasalarda vadeli işlemlerde arz endişelerinin artmasıyla ton başına 35 bin 500 dolara kadar yükseldi. Böylelikle 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Fiyatlarındaki rekor artışta dünyanın en büyük kalay üreticilerinden Myanmar'daki Man Maw madeninin kapalı olması arz endişelerini körüklerken fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Ülkedeki bin yasa dışı kalay madeninde devlet kanalıyla kapatıldı. Kalay 2025 yılı Nisan ayında 38 bin dolara kadar tırmandı.

Öte yandan kalay, 2001'den bu yana yüzde 738'lik kayda değer bir fiyat artışı yaşadı. Bu artışlarda arz ve talep dengesindeki bozulmalar etkili oldu. Teknolojik faaliyetlerin artmasıyla kalayın rolü piyasalarda değişti. Kalaydaki arz endişeleri fiyatları 2022'de ton başına 51 bin dolara kadar yükseltti.

ÜRETİM 3 ÜLKEDE YOĞUNLAŞIYOR

Öte yandan kalay, Avrupa ülkeler açısından tedariki sağlanması kritik bir maden. Üretimin yüzde 30'u Çin, yüzde 25'i Endonezya ve yüzde 15'i Myanmar'dan karşılanıyor. Yani dünyadaki tüm üretimin yüzde 70 gibi bir oranı Uzak Doğu'dan karşılanıyor. Bu durum batılı ülkeler için önemli tedarik güvenliği endişelerine neden oluyor

Endonezya'nın 2025'in 1. çeyreğindeki ihracat politikası değişiklikleri küresel pazarlardan yaklaşık 8.000 ton kalayın çekilmesine neden oldu. Bu gelişme derhal piyasalara yansırken fiyatlardaki yukarı yönlü yüzde 15'lik bir harekete neden oldu.

Elektronik cihazlardaki bileşenleri bağlamak için kalay bazlı lehimler kullanılıyor. Otomotiv elektroniğinin genişlemesi, araç başına kalay içeriğini 2000 yılında yaklaşık 0,5 kg'dan günümüzün geleneksel araçları için 1,5 kg'ın üzerine çıkardı. Bununla beraber metal Metalurji, otomotiv, elektronik, inşaat, sağlık, gıda ve daha pek çok sektörde kullanıllıyor. Akıllı telefonların tümü yaklaşık 0,7-1 kalay içeriyor.