Kalay da kıymete bindi! 6 ayın zirvesine çıktı: Sadece 3 ülkeden çıkarılıyor

ÜRETİM 3 ÜLKEDE YOĞUNLAŞIYOR

Öte yandan kalay, Avrupa ülkeler açısından tedariki sağlanması kritik bir maden. Üretimin yüzde 30'u Çin, yüzde 25'i Endonezya ve yüzde 15'i Myanmar'dan karşılanıyor. Yani dünyadaki tüm üretimin yüzde 70 gibi bir oranı Uzak Doğu'dan karşılanıyor. Bu durum batılı ülkeler için önemli tedarik güvenliği endişelerine neden oluyor