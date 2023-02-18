72 milyar TL destek! Üç kamu bankasından depremzedelere kolaylık

HALKBANK'TAN 16 MİLYAR TL

Halkbank da deprem bölgesine özel 7 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 16 milyar TL katkı sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçları silinecek. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsiz 5.000 TL nakit avans tanımlandı. Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteleyen Halkbank, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 6 ay süre ile faizsiz olarak erteledi.