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Haberler Galeri Kamu işçisi tediye tarihleri belli oldu
Giriş Tarihi: 08.06.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 09:16

Kamu işçisi tediye tarihleri belli oldu

Kamu işçisi tediye tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçileri bu yılki ek ödemesini Haziran ve Aralık ayında alacak.

AA
Kamu işçisi tediye tarihleri belli oldu

Kamu işçisi tediye tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Kamu işçisi tediye tarihleri belli oldu

İŞTE KAMU İŞÇİSİ TEDİYE TARİHLERİ...

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da, diğer yarısı 13 Aralık'ta verilecek.

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