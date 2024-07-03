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Haberler Galeri Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:10

Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

Merak edilen personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 36.831 personel alımı yapılacak. 27 kamu kurumu tarafından yapılacak işçi ve memur alımı için başvuru şartları neler? Hangi pozisyonlarda alım olacak? İşte detaylar...

Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

Memur olmak isteyenler için 27 kamu kurumu personel alımı ilanlarını yayımladı. Buna göre kamuya 36.831 işçi ve memur alımı yapılacak. Alımlarda eğitim durumu, mezun olunan bölüm ve KPSS'den alınan puan gibi hususlar dikkate alınacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

36.831 PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE

Başvuru şartları ve tarihleri belli olan 36.831 personel alımı için 27 kurumun ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 27 kamu kurumu tarafından yapılacak alımlar arasında 1 bakanlık, 2 belediye, 19 üniversite, TÜİK, EGM, İletişim Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu yer alıyor. Peki hangi kurumlar hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? Kamuda çalışmak isteyen vatandaşları ilgilendiren 27 personel alımı ilanını sizler için derledik.

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Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

27 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

27 kamu kuruluşu toplamda 36.831 personel alımı yapacak. TÜİK, EGM, Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.

Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

TÜİK 55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 28 anketör, 22 temizlik görevlisi, 5 teknisyen olmak üzere toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

EGM 10 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı, Yabancı Diller Birimi'nde İngilizce alanı için 10 öğretim görevlisi alacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 8 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

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