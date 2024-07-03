Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

Memur olmak isteyenler için 27 kamu kurumu personel alımı ilanlarını yayımladı. Buna göre kamuya 36.831 işçi ve memur alımı yapılacak. Alımlarda eğitim durumu, mezun olunan bölüm ve KPSS'den alınan puan gibi hususlar dikkate alınacak. Peki hangi kurum hangi pozisyonlar için personel alımı yapacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...