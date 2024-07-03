Kamuya 36.831 personel alımı yapılacak! İşte 27 kurumun işçi ve memur alımı ilanı...

27 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
27 kamu kuruluşu toplamda 36.831 personel alımı yapacak. TÜİK, EGM, Sağlık Bakanlığı, Karabağlar Belediyesi, Atabağı Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, MSÜ, İletişim Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar sıralandı.