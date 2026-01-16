Kara para soruşturmalarının başrolünde ödeme sistemi kuruluşları: Herkesin kafasında aynı sorular var!

Sektörde oldukça yaygın olan kredi kartı ile bakiye yükleme uygulamasıyla ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı soru işaretleri de var. Kredi kartı ile cüzdanlara yüklenen bakiyenin hangi şekillerde kullanılabileceği ve transfer edilebileceğine ilişkin net bir düzenleme yok. Dolayısıyla yüksek hacimli bakiyenin kullanımına ilişkin düzenleme gerekiyor. Ödeme kuruluşları nezdindeki cüzdanlara bankalar üzerinden para gönderilmek istendiğinde alıcı taraf ilgili ödeme kuruluşu olarak gözüküyor. Bu durum da hukuki ihtilaflar açısından sorunlara neden oluyor. Bu konuda da mevzuat çalışması yapılması şart. Dijitalleşme çağının devam edeceğini düşündüğümüzde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının regülasyonunu yapacak yeni bir üst kurul da oluşturulabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezinde yürütülen bu soruşturmalar sektörün yeniden düzenlenip, regüle edilmesi için fırsat olabilir.