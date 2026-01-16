Kara para soruşturmalarının başrolünde ödeme sistemi kuruluşları: Herkesin kafasında aynı sorular var!

Haberler
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, elektronik para kuruluşları ve ödeme sistemleriyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Dilek Güngör, "Her gün milyonlarca işlemin ve milyarlarca lira para trafiğinin döndüğü sistemler yasa dışı bahisçilerin, uyuşturucu tacirlerinin ve nitelikli dolandırıcıların oyun alanı haline geldi." dedi. Güngör, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezinde yürütülen bu soruşturmalar sektörün yeniden düzenlenip, regüle edilmesi için fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.