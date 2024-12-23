Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
10:46
Kayıt dışı ekonomiye geçit yok! Bakanlık denetimleri genişletti: O sektörlerde kapsama alındı...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadelesi son sürat devam ediyor. Bakanlık kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektör ve firmalara yönelik denetimlerini artırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında saha denetimlerini sanayi bölgeleri ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün sevkiyatlarını kapsayacak şekilde genişletti.