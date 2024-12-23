Kayıt dışı ekonomiye geçit yok! Bakanlık denetimleri genişletti: O sektörlerde kapsama alındı...

BELGE VE BEYANLAR KARŞILAŞTIRILACAK

Denetimlerde, sevkiyat yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bu araçlarda bulunması gereken taşıma ve sevk irsaliyesi ile irsaliyeli fatura gibi belgelerin düzenlenip düzenlenmediğine bakıldı.

Mal sevkiyatları için düzenlenen belgeler, daha sonra mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılacak.

Başkanlık, 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellefi denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkındaki tutanaklar, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi.