Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

47 İLDEKİ ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 26 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Ankara, Konya, Mersin, Mardin, Balıkesir illerindeki arsalar için 24 Nisan Çarşamba günü; Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir illerindeki arsalar için de 25 Nisan Perşembe günü; Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerindeki arsalar için 26 Nisan Cuma günü teklif alımı gerçekleşecek.