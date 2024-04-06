Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

ARSA SATIŞI 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Konya, Mersin, Mardin, Afyonkarahisar, Denizli, Kırklareli, Kırşehir, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta farklı metrekarelerdeki 1.140 arsa 24 Nisan'da başlayacak açık artırmayla satılacak.