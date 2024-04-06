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Haberler Galeri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa
Giriş Tarihi: 06.04.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 12:42

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapacak. 48 ilde 1.140 arsayı ödeme kolaylıklarıyla satışa sunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, başvuruların başladığını duyurdu. Peki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hangi illerde arsa satışı yapacak? Gerekli şartlar neler? Arsa fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 314'ü Samsun'da olmak üzere 48 ilde toplamda 1.140 arsayı satışa sundu. Öte yandan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı başvuru sürecinin başladığını da ilan etti.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI ARSA SATIŞI YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 48 ilde 1.140 muhtelif arsayı satılığa çıkardı.

Arsalar yüzde 25'i peşin 24 ay vadeyle açık artırım usulü ile satılınacak olup peşin ödemede yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak.

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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

ARSA SATIŞI 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Tekirdağ, Edirne, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Antalya, Konya, Mersin, Mardin, Afyonkarahisar, Denizli, Kırklareli, Kırşehir, Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta farklı metrekarelerdeki 1.140 arsa 24 Nisan'da başlayacak açık artırmayla satılacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

SAMSUN'DA YER ALAN ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 30 NİSAN'DA YAPILACAK

Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde yer alan arsaların teklif alımı 30 Nisan Salı günü gerçekleşecek.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı yapıyor! Tam 48 ilde 1.140 uygun fiyatlı arsa

47 İLDEKİ ARSALARIN AÇIK ARTIRMASI 26 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Ankara, Konya, Mersin, Mardin, Balıkesir illerindeki arsalar için 24 Nisan Çarşamba günü; Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir illerindeki arsalar için de 25 Nisan Perşembe günü; Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerindeki arsalar için 26 Nisan Cuma günü teklif alımı gerçekleşecek.

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