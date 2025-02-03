KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca fahiş kira artışları ile mücadele etme amacıyla yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sınır kaldırıldı. Şubat ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden hesaplanan rakamlar üzerinden kira zammı verecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre kira zammı oranı yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.