Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:30
KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…
Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de milyonlarca kiracı şubat kira artış oranı hesaplamalarına başladı. Kira zamlarına yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024 itibari ile kaldırıldı. Konut ve dükkanlara uygulanacak kira zammı her ay açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Kira zammı 2025 nasıl hesaplanır? İşte kira zammı hesaplama tablosu...