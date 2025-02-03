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Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:30

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye'de milyonlarca kiracı şubat kira artış oranı hesaplamalarına başladı. Kira zamlarına yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024 itibari ile kaldırıldı. Konut ve dükkanlara uygulanacak kira zammı her ay açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Kira zammı 2025 nasıl hesaplanır? İşte kira zammı hesaplama tablosu...

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

Şubat ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık ve yıllık enflasyon verilerinin açıklamasının ardından belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat 2025 için belirlendi. Kira zammı 2025 nasıl hesaplanır? İşte kira zammı hesaplaması...

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için başlatılan kiralara yüzde 25 sınırı 1 Temmuz 2024 itibari ile son buldu. Bu tarihten itibaren kira zamlarının 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenmesine karar verildi. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler kira zamlarına çevrildi.

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KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

ŞUBAT 2025 KİRA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE rakamlarına göre belirlenen kira artış oranları yaklaşık iki yıl boyunca fahiş kira artışları ile mücadele etme amacıyla yüzde 25'le sınırlandırıldı. Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu sınır kaldırıldı. Şubat ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden hesaplanan rakamlar üzerinden kira zammı verecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre on iki aylık ortalamalara göre kira zammı oranı yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA: TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: 2025 şubat kira zammı kaç TL oldu? İşte örnek kira zammı hesaplaması…

ŞUBAT 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

  • Örnek Konut Kirası: 20.000 TL
  • Kira Artış Oranı: 56,35
  • Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 11.270
  • Ocak 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 31,270

Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 56,31 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.

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