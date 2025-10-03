Giriş Tarihi: 03.10.2025 08:52
KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Ekim 2025 Kira zam oranı belli oluyor! İşte yeni kira zammı oranı!
Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca vatandaş, Ekim ayı kira artış oranını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2025 enflasyon verilerini açıklamasından sonra, Ekim ayında geçerli olacak kira zam oranı netleşecek. Ev sahibi ve kiracılar için büyük önem taşıyan oran, TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte merak edilenler…