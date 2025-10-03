Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.10.2025 08:52

KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: Ekim 2025 Kira zam oranı belli oluyor! İşte yeni kira zammı oranı!

Kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca vatandaş, Ekim ayı kira artış oranını araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2025 enflasyon verilerini açıklamasından sonra, Ekim ayında geçerli olacak kira zam oranı netleşecek. Ev sahibi ve kiracılar için büyük önem taşıyan oran, TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Kira zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte merak edilenler…

Ekim kira artış oranı, kiracılar ve ev sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TÜFE verilerine göre belirlenen oran, kira sözleşmelerini doğrudan etkileyecek. TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Ekim ayı kira zammı belli olacak. Peki, Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu, kira zammı hangi tarihten itibaren uygulanacak? İşte detaylar…

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLACAK!

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli olacak. TÜİK verilerine göre; Eylül ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bugün belli olacak.

Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netleşecek.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLACAK?

Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yeri sahipleri için uygulanacak zam oranı bugün netleşecek. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan kiracılar, ödemelerini bu oran üzerinden hesaplayacak.

YILBAŞINDAN BU YANA KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: 56,35

Şubat: 53,83

Mart: 51,26

Nisan: 48,73

Mayıs: 45,80

Haziran: 43,23

Ağustos: 41,13

Eylül: 39,62

