Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

Peki kiracılar hangi haklara sahip? 'Evden çıkın' baskısı karşısında ne yapmalılar?

Sabah.com.tr olarak Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü ve İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş ile konuştuk.

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü, Türkiye'de toplam 27 milyon hane olduğunu ve bunlardan 7 milyonunun kiracı olduğuna dikkat çekti.