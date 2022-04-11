Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
15:51
Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...
Fırsatçı ev sahipleri ve emlakçılar üzerinden yapılan fahiş kira artışları son dönemde daha da fazla arttı. Ev sahipleri, normal kira bedelinin üzerine çıkmak için kiracılara evden çıkmaları konusunda baskı yaparak ya kiraları artırma yoluna gidiyor ya da haksız bir şekilde kiracıyı evinden ediyor. Bu konuda ise kiracıların bilmesi gereken çok önemli hakları var!