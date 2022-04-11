Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...
Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 15:51

Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

Fırsatçı ev sahipleri ve emlakçılar üzerinden yapılan fahiş kira artışları son dönemde daha da fazla arttı. Ev sahipleri, normal kira bedelinin üzerine çıkmak için kiracılara evden çıkmaları konusunda baskı yaparak ya kiraları artırma yoluna gidiyor ya da haksız bir şekilde kiracıyı evinden ediyor. Bu konuda ise kiracıların bilmesi gereken çok önemli hakları var!

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

Ev sahipleri ve kiracılar için yıllık kira artışları enflasyon oranları üzerinden hesaplanıyor. Ancak; kira kontratı üzerinde belirlenmiş olan oranları delmek isteyen fırsatçı ev sahipleri fahiş kira artışları için farklı yollara başvuruyor. Özellikle; kiracılara, klasik haline gelmiş "Oğlum gelecek evden çıkın" baskısı sıklıkla yapılıyor.

Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

Peki kiracılar hangi haklara sahip? 'Evden çıkın' baskısı karşısında ne yapmalılar?

Sabah.com.tr olarak Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü ve İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş ile konuştuk.

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü, Türkiye'de toplam 27 milyon hane olduğunu ve bunlardan 7 milyonunun kiracı olduğuna dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

İbrahim Güllü, kira artışlarını öne sürerek ev sahiplerinin fiyatları artırmak adına farklı gerekçeler öne sürdüğünü ve kiracılara psikolojik baskı uygulanmaya çalışıldığını ifade etti.

Kira ve konut fiyatlarındaki artışa paralel olarak, kira ve konut davalarının arttığını söyleyen İbrahim Güllü, bunun önemli bir toplumsal soruna dönüşmeye başladığını kaydetti.

Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

İbrahim Güllü kiracıların sahip oldukları haklar ile ilgili şunları sıraladı:

*Kira süresinin bitmiş olması tahliye sebebi değil. Yani 1 yıllık konut kiralandığında yılın sonunda tahliye edileceği anlamı oluşmuyor.

*Kiracılara bir anda panik yapıp, ev sahiplerinin baskıları sonucu fahiş kira artışlarını kabullenme yoluna gitmemelerini öneriyoruz.

Kiracıların merak ettiği soru yanıt buldu: 1 yıllık kirayı alabilirsiniz! Ev sahibi bunu yaptığında...

*Ev sahibi ihtiyaç sebebi ile tahliye davası açılabilir. Ancak mahkeme nezdinde samimi olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Tahliye davaları ortalama 1/1.5 sene sürüyor.

*İlk 5 yıl içerisinde kira kontratlarındaki şartlar da artış sağlanabilir. 12 aylık TÜFE ortalaması burada üst sınır.

SON DAKİKA