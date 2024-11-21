Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
11:44
Kış lastiği uygulaması başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi: Kurallara uymayanlara verilecek ceza belli oldu...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının Valiliklerce belirlendiğini vurgulayarak zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.