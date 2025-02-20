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Haberler Galeri KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:27

KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler

Emlak Konut orta gelirlinin ev almasını kolaylaştıracak kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 3 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte 5 soruda Emlak Konut kampanya detayları...

KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler

Emlak Konut kampanyası ev almak isteyenleri heyecanlandırdı. 3 farklı ödeme seçeneği sunulan kampanya İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki projeleri kapsıyor. İşte proje hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap...

KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler

1- Kampanya kapsamında hangi daire seçenekleri sunulacak?

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, istediği seçenekten yararlanabilecek.

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KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler

2- Kampanyanın ödeme planı ve vade seçenekleri nelerdir?

Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler

3- Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?

Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

KONUT KAMPANYASI SON DAKİKA! Emlak Konut kampanyası detayları belli oldu: İşte 5 soruda tüm merak edilenler

4- Kampanyaya ne zamana kadar başvurulabilecek?

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

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