Kuyumcular yetişemedi, Darphane milyonlarca bastı! İşte vatandaşın en çok aldığı altın

Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 12:49

Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma kuyumcularda yoğun talebe neden oldu. Darphane vatandaşın ilgisine karşılık yılın ilk çeyreğinde 5 milyondan fazla altın bastı. Zirvedeki altın çeşidi ise 3 milyona yakın basım ile düğünlerin vazgeçilmezi oldu. İşte en çok basılan altın...

Altın fiyatlarında yılın ilk aylarında yaşanan ralli yoğun talebe neden oldu. Vatandaşlar kuyumculara akın ederken, Darphane altın basımında rekor kırdı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 5 milyon 138 bin 608 adet altın basıldı.

Bu üretim için yaklaşık 19 ton 154 kilogram altın kullanılırken, basılan altınların büyük bölümünü ziynet altınlar oluşturdu.

EN ÇOK ÇEYREK ALTIN BASILDI

Ziynet altın grubunda en fazla basılan tür açık ara çeyrek altın oldu. İlk üç ayda 2 milyon 952 bin 400 adet çeyrek altın üretildi.

Aynı dönemde 468 bin 175 yarım, 648 bin 261 tam, 25 bin 606 ikibuçukluk ve 248 adet beşlik ziynet altın piyasaya sunuldu. Ziynet altınların toplam ağırlığı ise 11,8 tonu aştı.

SİKKE ALTINLRDA TAM ÖNDE

Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde ise en fazla üretim "birlik" yani tam altın tarafında gerçekleşti. Bu kapsamda 958 bin 368 tam altın basılırken, 63 bin 70 çeyrek, 10 bin 132 yarım, 420 ikibuçukluk ve 3 bin 870 beşlik sikke altın üretildi. Sikke altınların toplam ağırlığı 7,2 ton olarak kaydedildi.

REŞAD ALTIN İLGİ GÖRMEDİ

Diğer kategoride yer alan Reşad altın üretimi ise oldukça düşük seviyede gerçekleşti. İlk çeyrekte toplam 8 bin 58 adet Reşad altını basıldı.

1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.

Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.

