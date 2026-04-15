Kuyumcular yetişemedi, Darphane milyonlarca bastı! İşte vatandaşın en çok aldığı altın
Giriş Tarihi: 15.04.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 12:49
Altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma kuyumcularda yoğun talebe neden oldu. Darphane vatandaşın ilgisine karşılık yılın ilk çeyreğinde 5 milyondan fazla altın bastı. Zirvedeki altın çeşidi ise 3 milyona yakın basım ile düğünlerin vazgeçilmezi oldu. İşte en çok basılan altın...