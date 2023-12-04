Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:06
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
08:08
Maliye'den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için "özel tim" kurdu. Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip öncelikle sosyal medya fenomenleri için vergi incelemesini derinleştirdi. Uzmanlar sosyal medyada para akışının pandemi döneminde başladığını belirtirken, Dilan Polat'larla ilgili tespitin de eylül ayında yapıldığı ardından MASAK'ın devreye girdiği belirtildi. İncelemeler son 4 yılda yoğunlaşırken, sosyal hesaplarını kapatanlar denetimden kaçamıyor.