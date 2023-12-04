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Haberler Galeri Maliye'den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor
Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 08:08

Maliye'den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için "özel tim" kurdu. Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip öncelikle sosyal medya fenomenleri için vergi incelemesini derinleştirdi. Uzmanlar sosyal medyada para akışının pandemi döneminde başladığını belirtirken, Dilan Polat'larla ilgili tespitin de eylül ayında yapıldığı ardından MASAK'ın devreye girdiği belirtildi. İncelemeler son 4 yılda yoğunlaşırken, sosyal hesaplarını kapatanlar denetimden kaçamıyor.

HAZAL ATEŞ
Maliye’den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

Maliye, sosyal medya fenomenlerine yönelik son yılların en kapsamlı denetimini yürütüyor. Maliye, Sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi.

Maliye’den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

Karapara ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor. Bugüne kadar 100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildi. Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.

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Maliye’den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

HESABI KAPATMAK İŞE YARAMAZ!

Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor.

Maliye’den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

Kara para trafiği özellikle güzellik merkezleri, spor kulüpleri üzerinden yürütülüyor. Örneğin, internette 100 liraya satılan ürün güzellik merkezi üzerinden 10 liraya faturalandırılıyor. Ucuz ürünlere marka basarak fahiş fiyata satılıyor. Vergisi ödenmeyen gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınıyor.

Maliye’den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

Sosyal medya izleme birimi internet ve sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakıyor, bütün isimler, hesaplar gözden geçiriliyor. Sosyal medya hesabının kapatılması incelemeyi durdurmuyor."

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