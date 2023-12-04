Maliye’den sosyal medya timi! Fenomenler için özel ekip kuruldu: Hesabını kapatan da kurtulamıyor

Karapara ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor. Bugüne kadar 100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildi. Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söyledi.



