Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:17

Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memurlar 6 aylık enflasyon verisi için geri sayıma başladı. Temmuz ayı zamlarını yakından ilgilendiren bu oranlarla beraber memurlara verilecek enflasyon farkı da netleşecek. Hal böyleyken ise "Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verisini açıklarken, Temmuz zammı ile yeni maaşlar için ipuçları güçlenmeye başladı. İşte 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ile ilgili tüm detaylar...

Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama ekranı şimdiden binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde ödenen bu fark, Temmuz ayında netleşecek. Şimdilerde "Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geriye son 2 aylık veri kaldı. İşte Memur maaş zammı enflasyon farkı gelişmeleri...

Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA BELLİ OLUYOR

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI İLE 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

SON DAKİKA