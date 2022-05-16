Memur maaş zammı enflasyon farkı hesaplama: 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:17

Emekli ve memurlar 6 aylık enflasyon verisi için geri sayıma başladı. Temmuz ayı zamlarını yakından ilgilendiren bu oranlarla beraber memurlara verilecek enflasyon farkı da netleşecek. Hal böyleyken ise "Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verisini açıklarken, Temmuz zammı ile yeni maaşlar için ipuçları güçlenmeye başladı. İşte 2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ile ilgili tüm detaylar...