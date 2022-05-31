Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:58

Memur maaş zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi memurlar Temmuz ayında enflasyondan doğan fark kadar ek zam alacak. Hal böyleyken ise kalan son 2 aylık veri için geri sayıma geçilmiş oldu. Hal böyleyken ise "2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verisini açıklarken, Temmuz zammı ile yeni maaşlar için ipuçları güçlenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde Mayıs ayı rakamları da netleşmiş olacak ve böylece geriye bir tek veri kalacak. İşte 2022 Memur maaş zammı ile ilgili tüm detaylar...