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Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:58

Memur maaş zammı (enflasyon farkı) ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi memurlar Temmuz ayında enflasyondan doğan fark kadar ek zam alacak. Hal böyleyken ise kalan son 2 aylık veri için geri sayıma geçilmiş oldu. Hal böyleyken ise "2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 enflasyon verisini açıklarken, Temmuz zammı ile yeni maaşlar için ipuçları güçlenmeye başladı. Önümüzdeki günlerde Mayıs ayı rakamları da netleşmiş olacak ve böylece geriye bir tek veri kalacak. İşte 2022 Memur maaş zammı ile ilgili tüm detaylar...

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

Memur maaş zammı için kritik veriler geliyor. Dört aylık enflasyonun netleşmesiyle birlikte bilindiği üzere memurlara verilecek enflasyon farkına ilişkin ilk ipuçları da belli olmuştu. Bu noktada "2022 Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak?" soruları milyonlarca vatandaşın Temmuz öncesi gündeminde yer alıyor. İşte memur zammı hesaplama ekranı ve beklentilerle ilgili detaylar....

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANI OCAK VE TEMMUZ AYLARINDA BELLİ OLUYOR

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memur yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı 6 aylık enflasyon rakamı kadar olurken, memur ve memur emeklisi önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ve yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

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Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI İLE 4 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur 2022 Temmuz zammı için ipuçları güçlendi.

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

TÜİK, Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman yatacak ve belli olacak? 2022 Memur maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı!

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle, 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.

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