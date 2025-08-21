MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sona ererken süreç devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamadı. Buna karşın 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya varıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamasında "Hakem kurulunun kararına herkes saygı gösterecek" dedi.