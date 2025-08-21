Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:20

MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?

Memur maaşı zamlarını ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeleri için süreç Kamu Görevlileri Hakem heyetine devredildi. Memur ve kamu işverenleri arasında uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda anlaşmaya varıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hakem kurulunun kararına saygı duyulacağını ifade etti. 1 Ağustos'ta başlayan müzakerelerde 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 11 zam teklif edildi. Memur zammı 2026 yüzde kaç olacak? Hakem Kuruluna son başvuru ne zaman? Memur ve emeklinin toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Memur zammı toplu sözleşme görüşmeleri tarafların uzlaşamamasıyla beraber son buldu. Memur maaşı müzakerelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle devreye Kamu Görevleri Hakem Kurulu'nun girmesi bekleniyor. Peki süreç ne zaman sona erecek? İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler…

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sona ererken süreç devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranında uzlaşamadı. Buna karşın 11 hizmet kolunun tamamında anlaşmaya varıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamasında "Hakem kurulunun kararına herkes saygı gösterecek" dedi.

MEMUR ZAMMI İÇİN HANGİ TEKLİFLER VERİLDİ?
Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan ilk teklif şu şekilde:
  • 2026 ilk altı ay yüzde 10
  • 2026 ikinci altı ay için yüzde 6
  • 2027 ilk altı ayı için yüzde 4
  • 2027 ikinci altı ayı için yüzde 4
Bakan Işıkhan'ın 15 Ağustos'ta yapılan ikinci görüşmelerde şu teklifleri sıraladı
  • 2026 ilk altı ay yüzde 11
  • 2026 ikinci altı ay için yüzde 7
  • 2027 ilk altı ayı için yüzde 4
  • 2027 ikinci altı ayı için yüzde 4
Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu İşveren Heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Son kez yapılan teklifte 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMURUN TALEPLERİ NELER?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

SÜREÇ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öte yandan memur ve memur emeklisi zammı için 1 Ağustos'ta başlayan sürecin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Oransal zam konusundan gözler anlaşmanın sağlanamaması üzerinden hakem kuruluna çevrildi. Resmi takvime göre süreç artık hakem kurulunda.

Memur-Sen'in hakem kuruluna başvurması için son gün 22 Ağustos. Ancak Memur-Sen hakem kuruluna başvurmayacağını ifade etti. Memur-Sen'in başvuru yapmaması halinde bu kez Bakanlık kendisi hakem kuruluna başvuracak. Hakem kurulunun başvuru tarihinden itibaren cevap vermek için 5 gün süresi var. Bu doğrultuda sürecin 27 Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor.