Giriş Tarihi: 21.08.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025
16:20
MEMUR ZAMMI 2025 SON DAKİKA! Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Memur maaşı için son gün ne zaman?
Memur maaşı zamlarını ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeleri için süreç Kamu Görevlileri Hakem heyetine devredildi. Memur ve kamu işverenleri arasında uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda anlaşmaya varıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hakem kurulunun kararına saygı duyulacağını ifade etti. 1 Ağustos'ta başlayan müzakerelerde 2026'nin ilk altı ayı için yüzde 11 zam teklif edildi. Memur zammı 2026 yüzde kaç olacak? Hakem Kuruluna son başvuru ne zaman? Memur ve emeklinin toplu sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…